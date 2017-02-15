Jennifer Lopez'den Drake itirafı

Dünya Magazin - 15 Şubat 2017 15:30

Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı

Seksi şarkıcı Jennifer Lopez, verdiği röportajda şarkıcı Drake'le ilişkisinin detaylarını anlattı.47 yaşındaki seksi şarkıcı Jennifer Lopez, aşk yaşadıkları konuşulan Kanadalı aktör ve müzisyen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lopez "O harika bir insan, yetenekli ve akıllı. Birlikte bir şarkı yaptık. Bir süre takıldık. Harika zaman geçirdik. Ona karşı büyük sevgim var" dedi.