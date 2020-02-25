Jennifer Lopez, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel Muniz ve Maximilian David Muniz'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.
DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM!
Dünyaca ünlü şarkıcı, Instagram hesabında ikizlerinin yeni doğduğu zamanlardan bir fotoğraf paylaşıp ve "Bugün 12 yaşında olduğunuzu biliyorum ama her zaman benim bebeklerim olacaksınız. İyi ki doğdunuz benim güzel hindistan cevizlerim" notunu düştü. Lopez'in paylaşımına binlerce beğeni geldi. İşte o paylaşım...
Jennifer Lopez'den duygulandıran paylaşım!
Jennifer Lopez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlı ikizleri Max ve Emme'in doğum gününü kutladı.
25.02.2020 15:29 Dünya Magazin