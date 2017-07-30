Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho saldırıda yaralandı
Bodrum Türkbükü'ndeki bir gecce kulübüne gecce yarısı düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ünlü sunucu Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho da yaralandı.
Magazin - 30 Temmuz 2017 12:27
Bodrum Türkbükü'ndeki bir gece kulübüne, gecce yarısı silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırıda 3 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
Saldırıda yaralananlardan biri de ünlü sunucu Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho.
Bodrum'da gecce kulübünde silahlı saldırı
Ünlü sunucu, eşinin hayati tehlikesi olmadığını belirterek "Seken bir kurşun eşimin sırtına saplanmış. Bir kaburgası kırık. Kurşun derinin altında kalmış. Ben şuan kurşunu görebiliyorum. Bir mucize oldu. Eşim şimdi hastanede ve yarın bir operasyonla kurşun çıkartılacak" dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
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