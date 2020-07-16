Jessica May rolüne böyle hazırlanıyor!

Atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa’nın başrol oyuncusu Jessica May, yeni karakteri için salsa dersi aldı. Latin bir genç kızı canlandıran May, “Dansa karşı ilgim hep vardı. Yaklaşık 5 aydır ders alıyorum. Salsa’da samba gibi en sevdiğim danslar arasında yerini aldı” dedi.Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.Yabancı bir kızla Türk bir gencin yoğun ve heyecanlı aşkına konu olan “Maria ile Mustafa” çok yakında atv ekranlarında ekran yolculuğuna başlayacak.