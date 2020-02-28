Jet Sosyete neden yayınlanmadı?

Jet Sosyete televizyondan dijital platforma transfer olmuştu. Yeni bölümleri puhutv'de ekranan gelen dizinin 14’üncü bölümü bu akşam yayınlanacaktı. Fakat İdlib saldırısı nedeniyle iptal edildi. Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacağına dair şu açıklama yapıldı:“Bugün yayınlanması planlanan Jet Sosyete dizimizin yeni bölümünü ileri bir tarihe ertelediğimizi bildirmek isteriz”