Jet Sosyete'ye sürpriz konuk!

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna 20 Mart cuma günü yanına girecek 16’ıncı bölümüyle devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne Alara’nın spor hocası Kenan rolüyle Kadir Doğulu damga vuracak.‘Jet Sosyete’de bu hafta, Cengiz’in güzel bir estetisyenle sosyal medyada takipleşmesi Gizem’de aldatılma şüphelerine neden olurken diğer yanda İlayda’nın hoşlandığı spor hocası Kenan’ın uyguladığı diyet ve idman programı Alara’ya zor günler yaşatıyor.