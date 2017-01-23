Joanna Krupa ve Jelena Karleusa'nın olay paylaşımları

Dünya Magazin - 23 Ocak 2017 13:28

Çıplak fotoğraf paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Joanna Krupa ve Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'un paylaştıkları videolar sosyal medyayı salladı.Ünlü model Joanna Krupa paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı. Çırılçıplak olduğunu düşündüren Krupa aslında ten rengi astar giymişti. Krupa videonun altına "rahatlayın" yazdı.Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa da sosyal medya hesabından cesur bir paylaşımda bulundu.Karleusa, kalçalarına kadar uzanan saçlarını savururken çekilmiş videosunu paylaştı.