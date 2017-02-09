Ünlü model, banyodan paylaştığı ve ınstagram'a yüklediği fotoğrafının altına "Herkes baloncukları görüyor mu? Hayat, değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmek adına gerçekten çok kısa" notunu yazdı.
Joanna Krupa'dan banyoda hayat dersi
Polonyalı model Joanna Krupa, sosyal medyadan üzerinden paylaştığı fotoğrafla hayat dersi verdi.Dünya Magazin - 10 Şubat 2017 00:30
Sosyal medya hesabında cesur fotoğraf ve videolarını paylaşan 37 yaşındaki ünlü model Joanna Krupa son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Ünlü model, banyodan paylaştığı ve ınstagram'a yüklediği fotoğrafının altına "Herkes baloncukları görüyor mu? Hayat, değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmek adına gerçekten çok kısa" notunu yazdı.
Ünlü model, banyodan paylaştığı ve ınstagram'a yüklediği fotoğrafının altına "Herkes baloncukları görüyor mu? Hayat, değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmek adına gerçekten çok kısa" notunu yazdı.
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