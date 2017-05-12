Joanna Krupa'nın olay transparanı
Ünlü manken Joanna Krupa giydiği elbiseyle yine şaşırttı.
Dünya Magazin - 12 Mayıs 2017 18:00
Instagram'daki olay paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Polonyalı ünlü manken Joanna Krupa akşam yemeğine gittiği kıyafetiyle şaşırttı.
Giydiği transparan elbiseyle tüm gözleri üzerine çeken Joanna Krupa mekandan çıktıktan sonra soruları yanıtsız bıraktı.
Joanna Krupa Miami sahillerinde
Joanna Krupa kıyafete karşı!
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