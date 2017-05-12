Joanna Krupa'nın olay transparanı

Ünlü manken Joanna Krupa giydiği elbiseyle yine şaşırttı.

Dünya Magazin - 12 Mayıs 2017 18:00
Joanna Krupa'nın olay transparanı
Instagram'daki olay paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Polonyalı ünlü manken Joanna Krupa akşam yemeğine gittiği kıyafetiyle şaşırttı.

Giydiği transparan elbiseyle tüm gözleri üzerine çeken Joanna Krupa mekandan çıktıktan sonra soruları yanıtsız bıraktı.



Joanna Krupa Miami sahillerinde

Joanna Krupa Miami sahillerinde



Joanna Krupa kıyafete karşı!

Joanna Krupa kıyafete karşı!
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