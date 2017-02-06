İlk bölümü dünyada büyük ilgi uyandıran filmin ikinci bölümü 10 Şubat'ta vizyona giriyor!
Yakışıklı aktör Keanu Reeves'in canlandırdığı emekliye ayrılmış olan John Wick, can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir...
Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz.
Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.
'John Wick Chapter 2'
Wick, yine çok kızgın! Aksiyon mu istiyorsunuz? Ona vermeniz gereken tek şey bir silah!Sinema - 06 Şubat 2017 14:47
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