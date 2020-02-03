Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ifşa oldu!

2015 yılında hayatlarını birleştiren Johnny Depp ve Amber Heard, 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Amber Heard, evlilik sürecinde Johnny Depp'ten şiddet gördüğünü belirterek 7 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Ardından Depp, asıl şiddet görenin kendisi olduğunu belirterek Heard'e dava açmıştı. Geçtiğimiz gün bu davaları etkileyecek bir ses kaydı ABD basınına bomba gibi düştü.Ortaya çıkan ses kayıtlardında Amber Heard'ün Depp'e "Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum" dediği duyuluyor.Depp ise "Evet dün gece gittim. Dürüst olmak gerekirse daha fazla fiziksel şiddet, daha fazla fiziksel istismar olması fikrine bile katlanamadım. Çünkü devam etseydik, bu kötü olurdu. Ve bebeğim, bunu sana daha önce de söyledim. Ödüm kopuyor, şu anda resmen bir suç mahallindeyiz" diyerek yanıt veriyor.Depp'in cevabına sinirlenen Heard ise "Tam bir bebek gibi davranıyorsun. Büyü artık. Bir daha fiziksel şiddet yapmayacağıma söz veremem. Bazen o kadar sinirleniyorum ki kendimi kaybediyorum" diyor.Johnny Depp ve Amber Heard'den ses kayıtlarına dair herhangi bir açıklama gelmedi.