Jonathan Demme, hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen Jonathan Demme, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

Diğer Haberler - 27 Nisan 2017 00:52
Jonathan Demme, hayatını kaybetti
‘Kuzuların Sessizliği' filmi ile Oscar ödülü kazanan, birçok filme ve belgesele imza atan ünlü yönetmen Jonathan Demme, 73 yaşında, New York'ta yaşamını yitirdi.

Demme'nin yönettiği ‘Kuzuları Sessizliği' filmi, olarak Hollywood dünyasında ‘büyük beş' olarak bilinen En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör, En İyi Aktris ve En İyi Senaryo ödüllerinin hepsini almayı başardı. Demme'nin Daha sonra yönettiği Philadelphia filmi ile Tom Hanks En İyi Aktör ödülünü aldı.

Demme, aralarında ‘Melvin ve Howard' (1980), ‘Swing Shift' (1984),' Something Wild' (1986), ‘Married to the Mob' (1988) ve ‘Rachel Getting Married'in de (2008) bulunduğu birçok filme ve belgesele imza attı. Demme'nin sözcüsü ünlü Hollywood yönetmeninin gırtlak kanseri ve kalp yetmezliği komplikasyonlarından öldüğünü duyurdu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Jonathan Demme,

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!