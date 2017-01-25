Jose Carreras

Ünlü tenorun İstanbul'da gerçekleşecek olan jubile konseri için geri sayım başladı!

Kültür-Sanat - 25 Ocak 2017 11:31

Tüm zamanların en büyük tenorlarından José Carreras, Final World Tour kapsamındaki jubile konseriyle 25 Mart 2017’de Ülker Sports Arena’da! Ülker Sports Arena’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek José Carreras’ın son Türkiye konserini sakın kaçırmayın.



3 Tenors’un efsanevi ismi José Carreras, Final World Tour kapsamında son defa Türkiye’ye geliyor. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konserde efsanevi tenora, Soprano Simge Büyükedes ve Orkestra Şefi David Giménez eşlik edecek.



6 yaşındayken ünlü Amerikalı tenor Mario Lanza'ya hayranlığıyla müziğe ilgi duyan ve amatör bir bariton olan dedesi Salvador Coll'un desteğiyle piyano ve ses eğitimi alarak müzik hayatına merhaba diyen Jose Carreras, 8 yaşında konservatuvar eğitimine başladı. Ünlü tenor ilk sahnesini 11 yaşında Gran Teatre Del Liceu'da aldı. 1970'te Nabucco ve Lucrezia Borgia ile yaptığı çalışmalarla ses getiren ve 1971 yılında Parma'nın en prestijli yarışmalarından Voci Verdiane'yi kazandı.



İlk kez İtalya'da sahne alarak müzik kariyerinde hızla ilerleyen Carreras, bu performansın ardından New York, San Francisco, Londra başta olmak üzere pek çok şehirde ünlü sopranolarla sahne alarak kısa sürede tanınırlık kazandı. Kariyerinin en muhteşem performansına Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile sahneye taşıdıkları "3 Tenors" konserleriyle yükselen Carreras, bu konserlerde yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaştı.



Yer: Ülker Sports Arena



Ücret: Saha İçi Platinum - 650.00 TL Saha İçi VIP - 510.00 TL 1. Kategori - 440.00 TL 2. Kategori - 380.00 TL 3. Kategori - 290.00 TL 4. Kategori - 225.00 TL 5. Kategori - 150.00 TL 6. Kategori - 88.00 TL

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