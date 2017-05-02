Joy Corrigan'ın Miami tatili!

Ünlü manken Joy Corrigan, Miami sahillerinde kardeşiyle eğlenirken görüntülendi.

Dünya Magazin - 02 Mayıs 2017 18:19
Joy Corrigan'ın Miami tatili!
Ünlü model Joy Corrigan bikinili olarak Miami sahillerinde görüntülendi. Bahamalar'daki festivalin ardından Miami'ye dönen Joy Corrigan, kız kardeşi Gina ile kumsalda eğlenirken görüntülendi!

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