Ünlü model Joy Corrigan bikinili olarak Miami sahillerinde görüntülendi. Bahamalar'daki festivalin ardından Miami'ye dönen Joy Corrigan, kız kardeşi Gina ile kumsalda eğlenirken görüntülendi!
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Joy Corrigan'ın Miami tatili!
Ünlü manken Joy Corrigan, Miami sahillerinde kardeşiyle eğlenirken görüntülendi.Dünya Magazin - 02 Mayıs 2017 18:19
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