Joy Corrigan'ın Miami tatili!

Dünya Magazin - 02 Mayıs 2017 18:19

Ünlü model Joy Corrigan bikinili olarak Miami sahillerinde görüntülendi. Bahamalar'daki festivalin ardından Miami'ye dönen Joy Corrigan, kız kardeşi Gina ile kumsalda eğlenirken görüntülendi!İŞTE O GÖRÜNTÜLER: