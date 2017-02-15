Juan Palacios, TOFAŞ’ta

TOFAŞ, kadrosunu kadrosunu Kolombiyalı Juan Palacios ile güçlendirdi.

Basketbol - 15 Şubat 2017 18:06
Juan Palacios, TOFAŞ’ta
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden TOFAŞ, uzun pozisyonu için 2.03 boyundaki Juan Palacios ile anlaştı. 1985 doğumlu Kolombiyalı oyuncu 2013-2015 yılları arasında Pınar Karşıyaka formasını terletmişti.

Bugün sabah saatlerinde VM Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Palacios'un tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Tecrübeli oyuncu bu akşam yapılan antrenmanda takımla birlikte yer alarak çalışmalara başlayacak. Palacios, TOFAŞ'ta 11 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: DHA
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Bağlantılar: Juan Palacios, TOFAŞ

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