Samsun'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelli Oyunlarında judoda bronz madalya sevinci yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada 70 kiloda mücadele eden 47 yaşındaki evli 3 çocuk ve 1 torun sahibi Ayşe Kesitaş, karşılaştığı Kazakistanlı Assel Moxutova, tam puan (ippon) ile geçerek bronz madalyaya uzandı.
Madalyayı ailesine ve torununa armağan eden Ayşe Kesitaş, “Çok iyi hazırlandık. Madalya alacağımızdan emindim. Altın için mücadele ettim ancak bronz aldım. Çok mutluyum” dedi.
Bu madalya, Deaflympics Samsun 2017’de Türkiye’nin kadınlarda kazandığı ilk madalya oldu.
Kaynak:DHA
Judoda, Ayşe Kesitaş bronz madalya kazandı
23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türkiye’ye kadınlarda ilk madalya judodan geldi.Diğer Sporlar - 21 Temmuz 2017 17:25
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Judoda, Ayşe Kesitaş
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Sezgin Ataç bronz madalya kazandı!
- Teniste Türk derbisi İpek Soylu’nun...
- Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'tan elendi
- 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi ile başladı
- Çağla Büyükakçay geriden gelerek kazandı
- İkiz başpehlivanların hedefi Kırkpınar'da final
- Kırkpınar’da başpehlivan İsmail Balaban oldu!
- Wimbledon'ın kralı Roger Federer tarih yazdı!
- Kırkpınar’da final belli oldu!
- Atletizm'de Yasemin Can altın madalya kazandı!