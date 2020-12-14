Jülide Ateş’le 40, Haber Global’de kalacak mı?

Bülent Arınç'dan Meral Akşener'e Doğu Perinçek'den Erkan Petekkaya ve Zafer Algöz'e kadar sanat ve siyaset dünyasının tercih ettiği tek program olan 40, Haber Global ekranlarında yayınlanıyor.BBO Yapım'ın hazırladığı program için önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulacak, sözleşme yenilecek mi, 40 Haber Global'de devam mı edecek, yoksa Jülide Ateş ve 40 yepyeni bir kanalda mı olacak dedikoduları, televizyon kulislerinde konuşulanlar arasında.