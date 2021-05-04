Jumbo Hediyeler, Gülümseyen Anneler

Bir gülümseme ya da bir bakış ile içindeki sıcacık sevgiyi bize aktaran annelerimize armağan olan Anneler Günü yaklaşırken, yapmayı düşündüğümüz sürprizlerin de tatlı heyecanı sarmaya başladı. Hem gün içerisinde keyif alacağı anları çoğaltmak hem de hayata değer katan ayrıntıları yaratmak için çalışan Jumbo, Anneler Günü’nde annesine sürpriz yapmak isteyenleri birbirinden özel hediyelerle buluşturuyor.Annelerin özenle hazırladığı sofrasına aşık olanlar; zarafet ve şıklığı evlere taşıyan Jumbo’nun yemek takımlarına, kahvaltı takımlarına ve çatal-bıçak- kaçık setlerine karşı koyamayacak. Mesela kalıpların dışına çıkan formu ve doğadan ilham alan taş dokusuyla kullanışlı sunumlara dönüşen servis takımları, sofralarınızı titizlikle hazırlayan anneler için ideal bir hediye olabilir. Çay kahve saatlerini de şölene döndürenler için de kahve takımları ve çay setlerinin yeri ayrıdır. Bir çocuğun nasıl zahmetle yetiştiğini bilen, fedakâr annelerin, bol köpüklü bir yorgunluk kahvesi molaları için Jumbo kahve fincanları çok iyi bir alternatif.Yemeklerin hazırlığından, pişirilmesine ve saklanmasına kadar her adıma eşlik eden Jumbo, anne mutfaklarını davetkar tasarımlarla buluşturuyor. Pişirme grubunun yıldızı tencereler, tavalar, saklama kapları ve daha birçok pişirme ekipmanı mutfağın gerçek şefi annelerin beğeneceği hediyeler arasında yer alıyor. Tadı damaklarda kalan leziz anne keklerine hayat veren kek kalıpları ise annelerin gönüllerine taht kuracak Jumbo ürünleri arasında yer alıyor.Zamansız tasarımları ile fark yaratan Jumbo; Anneme sevgim de, hediyem Jumbo diyenleri mağazalara ve www.jumbo.com.tr adresine bekliyor.