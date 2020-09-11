Bakır pişirme grubu ile bir dönemi hatırlatan anneanne, babaanne eli değmiş nefis yemeklere atıfta bulunan Jumbo, Bakır Pişirme grubunun dış tasarımını ise günümüz çizgilerine uyarlayarak hem mutfaklara hem sofralara bir kez daha imzasını atıyor.
Jumbo Bakır tencereler ile pişirilen sağlıklı ve lezzetli yemekler “bakır” tutkusunu bir kez daha hatırlatıyor, hafızalarda iz bırakıyor.
Jumbo Bakır ürünleri Jumbo mağazalarında ve www.jumbo.com.tr ‘de fark yaratmayı sevenleri bekliyor.
Jumbo ile "Bakır" şıklığı mutfak ve sofralarda...
Jumbo, tasarımdaki iddiası, kaliteli ürünleri ve sunduğu çeşitlilikle farkını vurguluyor. Modern ve ileri teknoloji ürünlerin yanı sıra geleneksel ve klasik olanı da günümüz çizgilerine uygun şekilde yorumlayan Jumbo “bakır” ürünleri ile de nostaljiyi mutfak ve sofralara getiriyor.
11.09.2020 15:59 Yaşam