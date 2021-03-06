Jumbo ile Evinizin Baristası Olun!

Sıklıkla restoranlarda ya da yeni nesil kafelerde karşılaştığımız, şık fincanlarda sunulan, lezzetli kahveleri evde yapmak artık mümkün. Kaliteli ürünleri, zamansız tasarımlarla buluşturan Jumbo, kahve yapımı ve sunumuna dair her şeyi geniş ürün gamı ile tüketiciyle buluşturuyor. Size de sadece en sevdiğiniz kahve çekirdeğini almak kalıyor.Ofis hayatından günlük rutinimiz olan filtre kahve, kuşkusuz geniş bir kitleye hitap ediyor. Kahvem bana özel olsun isteyenler için Jumbo’nun french press’leri en doğru tercih olacak. Set kahveden vazgeçmeyenler ise cam kahve demliklerini ve suyu en ideal ölçüde eklemeyi sağlayacak kahve kettle’larını çok beğenecek. Jumbo’nun geniş yelpazede sunduğu kahve ekipmanları, hem kendi kahvesini yapmak hem de bu araçlar ile mutfağına şıklık katmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.Kahveyi yapmak kadar onu sunmak da ayrı bir önem taşır. Jumbo’nun Glory Double kahve fincanları, sadeliği şıklıkla buluşturmak isteyenlerin tercihi olacak. İki kat camın, usta ellerde şekil aldığı bu özel seri, dayanıklılığı ile de uzun süre mutfakların yıldızı olmaya aday. Dış camı sayesinde içindeki ısıyı dışarıya çıkarmayan Glory Double fincanlarda sıcak ya da soğuk kahve içmek daha keyifli olacak.Jumbo’nun kaliteli ve şık kahve ekipmanları tüm Jumbo mağazalarında ve ve jumbo.com.tr’de.