Jumbo'dan şık ve etkileyici sofralar!

12 kişilik 8100 ve 9000 çatal-kaşık-bıçak seti, Moon Gold ve Moon Platin 64 parça 12 kişilik yemek takımı sofraları en şık haline getiriyor.Jumbo Glamour siyah pasta seti, Nova 28 parça kahvaltı takımı, Majestic yeşil 28 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, Azure 16 parça 4 kişilik yemek takımı Jumbo’nun gözde yemek takımları arasında yer alıyor.Jumbo Sky çaydanlık, Asorti 4‘lü fincan takımı, Star 2'li kahve fincanı takımı, , 9000 oval cay seti de 5 çayı saatlerinin gözdeleri arasında…Jumbo’nun ürünleri arasında yer alan Damascus 6" şef bıçağı ve Damascus 5" doğrama bıçağı da mutfakta zaman geçirmeyi ve yemek yapmayı sevenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Felix 4 parça tencere seti is her yemeği lezzetinde ve kıvamında pişirmesiyle ustalığını ortaya koyuyor.Sofrasını son bir dokunuş ile tamamlamak isteyenlere ise Jumbo Queen 21 cm siyah tuz değirmenini öneriyor.Jumbo’nun benzersiz ürünleri Türkiye genelindeki Jumbo mağazaları ile jumbo.com.tr’de sizleri bekliyor.