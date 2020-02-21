Justin Bieber: "İnsan olmama izin yok"

Justin Bieber'dan Billie Eilish'e destek!

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, iki yıl önce yol kenarında ağlarken görüntülenmişti. Bieber, bu görüntülerle ilgili ilk kez açıklama yaptı.Justin Bieber, fotoğraflarıyla ilgili “Ben sadece normal bir insanım ve ağlıyorum. Medyaya ve internete baktığımda insanlar, ‘Justin üzgün, Justin neden üzgün?’ deyip duruyor. Sanki bana üzgün olma hakkı tanımıyorlarmış gibi. İnsan olmama ve gözyaşı dökmeme izin yok” dedi. Ünlü şarkıcı, “Duygusal olarak sadece bunalmış olduğumu ve onunla konuştuğumu, belirli şeylerde nasıl iletişim kuracağımı bilmediğimi ve biraz sinirli hissettiğimi hatırlıyorum. Hayatımda çok şey oldu ve bu da hayatımda çok bunaldığım bir andı” dedi.