Justin Bieber: "İnsan olmama izin yok"

Justin Bieber, iki yıl önce yolda ağlarken çekilen fotoğrafları hakkında açıklama yaptı.

21.02.2020 11:28 Dünya Magazin

Justin Bieber: "İnsan olmama izin yok" Ünlü şarkıcı Justin Bieber, iki yıl önce yol kenarında ağlarken görüntülenmişti. Bieber, bu görüntülerle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"İZİN VERMİYORLAR"
Justin Bieber, fotoğraflarıyla ilgili “Ben sadece normal bir insanım ve ağlıyorum. Medyaya ve internete baktığımda insanlar, ‘Justin üzgün, Justin neden üzgün?’ deyip duruyor. Sanki bana üzgün olma hakkı tanımıyorlarmış gibi. İnsan olmama ve gözyaşı dökmeme izin yok” dedi. Ünlü şarkıcı, “Duygusal olarak sadece bunalmış olduğumu ve onunla konuştuğumu, belirli şeylerde nasıl iletişim kuracağımı bilmediğimi ve biraz sinirli hissettiğimi hatırlıyorum. Hayatımda çok şey oldu ve bu da hayatımda çok bunaldığım bir andı” dedi.

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