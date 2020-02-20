Justin Bieber'dan Billie Eilish'e destek!

Justin Bieber'dan Selena Gomez itirafı!

Justin Bieber, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda "Sosyal medyada gelen kötü yorumlar beni olumsuz etkiliyor" diyen Billie Eilish'e destek verdi.Justin Bieber, Billie Eilish'e her zaman destek olacağını belirtirken gözyaşlarını tutamadı ve "Onu rahat bırakın istediğini yapsın ve eğer bana ihtiyacı olursa ben onun her zaman yanında olacağım. Anı korumak istiyorum çünkü insanlar onlarla karşılaştığında bunu suistimal ediyorlar" dedi. Bieber, Eilish için "Onu korumak istiyorum. Kendini kaybetmesini istemiyorum. Benim yaşadığım hiçbir şeyi yaşamasını istemiyorum. Bunları kimsenin yaşamasını istemem. Eğer bana ihtiyacı olursa, sadece bir telefon uzaktayım." diyerek sözlerine devam etti.Büyük bir Justin Bieber fanı olduğunu defalarca kez açıklayan Billie Eilish, sosyal medya hesabında Justin Bieber'ın bu röportajını paylaştı. Bieber, paylaşımın altına "Seni seviyorum" yorumunu yaptı. Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber da Eilish'in paylaşımına kalp emojisi atarak destek verdi.