Justin Bieber'dan yatak odası itirafı!

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz gün yeni albümünün ön dinlemesi için Londra'daydı.

13.02.2020 12:54 Dünya Magazin

Justin Bieber'dan yatak odası itirafı! Ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz gün yeni albümünün ön dinlemesini gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, Hailey Bieber'la evliliği hakkında konuştu.

"YATAK ODASINDAN ÇIKMIYORUZ"
Yoğun tempolarından dolayı eşiyle sık sık görüşemediklerini belirten Bieber, "Eşimle birlikte olduğumda... Çocuklar, tahmin edebilirsiniz bütün gün ne yaptığımızı. Bütün yaptığımız bu, film izlemeyi seviyoruz ve bol bol dinleniyoruz" dedi. Ünlü şarkıcı evlilik hakkında "Evli olmak harika. Ama kolay olduğunu sanmayın. Eğer evlilik kolay olsaydı, herkes bunu hızlıca yapardı. Eğer evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun her gün çalışma gerektirdiğini unutmayın" dedi.

Justin Bieber'dan şaşırtan evlilik itirafı!

Justin Bieber'dan şaşırtan evlilik itirafı!
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