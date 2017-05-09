Juventus finale adını yazdırdı!

Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Monaco'yu 2-0 yenen İtalyan devi Juventus, rakibini evinde de 2-1 mağlup ederek finale çıktı.

Futbol - 09 Mayıs 2017 23:39

Juventus Arena'da yüksek tempoda oynanan mücadelede Juventus'u finale taşıyan goller, 33. dakikada Mario Mandzukic ve 44. dakikada Dani Alves'ten geldi.



Monaco'nun tek sayısını ise Monaco'nun 18 yaşındaki müthiş yeteneği Kylian Mbappe kaydetti.



Öte yandan Juventus, 22 Kasım 2016'dan sonra kalesinde ilk kez gol gördü.



İlk maçı 2-0 kazanan Juventus bu sonuçla birlikte toplamda 4-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Juventus'un finaldeki rakibi ise Atletico Madrid - Real Madrid maçının sonucuna göre belli olacak.

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