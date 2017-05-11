Kaan füzesi ateşlendi

Roketsan tarafından geliştirilen KAAN Füzesi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önceki son test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Atış, IDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından canlı bağlantıyla takip edildi.

Teknoloji - 11 Mayıs 2017 18:56

KAAN Füzesi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önceki son test atışı, Sinop'taki test merkezinde yapıldı.



Sinop'tan Karadeniz açıklarına 280 kilometre mesafeye yapılan atış, 2017 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki Milli Savunma Bakanı Işık ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından canlı bağlantıyla takip edildi.



Başarıyla gerçekleşen atışın ardından Bakan Işık, füze sisteminin geliştirilmesinde katkısı olanları tebrik etti.



KAAN Projesi kapsamında uzun menzilli karadan karaya güdümlü füzeler, fırlatma araçları, komuta kontrol araçları ve bakım araçları milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlandı ve üretildi. Kazanılan tüm bu imkan ve kabiliyetlerle hassas şekilde hedefine ulaşabilen, yüksek vuruş gücüne sahip, güvenilir, lojistik desteklenebilirliği yüksek bir uzun menzilli füze ve silah sistemi elde edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıldı.



KAAN Silah Sistemi ve KAAN Füzesi ilk kez IDEF 2017 fuarında sergilendi.



Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.



Kaynak: DHA

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