Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'ı ailesine tanıştırdı!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, uğruna iki çocuğunun annesi 6 yıllık evli olduğu Seçkin Piriler'den ayrıldığı şarkıcı Kıvılcım Ural'ı sürpriz bir kararla ailesiyle tanıştırdı.

Magazin - 10 Ocak 2017 13:45
Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'ı ailesine tanıştırdı!
İlişkileri evlilik yolunda ilerleyen çiftten Kaan Tangöze, yeni yılı karşılamak için gittikleri Münih dönüşü sevgilisi Kıvılcım Ural'ı İstanbul'da ailesiyle tanıştırdı. Tangöze Ailesi'nin 'Prensesimiz' diye hitap ettikleri Ural'ı gelin olarak kabul ettikleri öğrenilirken, genç şarkıcının bir süredir üzerinde çalıştığı albümünü bitirmeden dünya evine girmek istemediği öğrenildi.

Daha önce Ural'ın gazetecilere "Evlenmeye karar verdik, ancak detayları Kaan olmadan paylaşamam." şeklinde yaptığı açıklamanın ardından eski eşi Seçkin Piriler ise "Kıvılcım kendi kendine gelin güvey oluyor. Boşa hayal kuruyor. Kaan bana söz verdi. Onunla evlenmeyecek" demişti.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:sabah.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Jelena yenge kendini aştı!
  • Angelına ve Brad sonunda anlaştı
  • "Sevmeyin beni!"
  • İşte Erdoğan'ın boşanma sebebi
  • Boşanmaktan vaz mı geçtiler?
  • "İçerde" zirvede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşini öpmeye doyamadı!
  • 2,5 yıllık aşkta mutlu son!
  • İhanet sorusuna kahkahalı yanıt

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet"
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Jelena Karleusa kendini aştı!
  • Ünlü çiftten sürpriz karar..
  • İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi
  • Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti!
  • Derya Şensoy'dan ihanet sorusuna kahkahalı yanıt!
Jelena Karleusa kendini aştı!