Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'ı ailesine tanıştırdı!

Magazin - 10 Ocak 2017 13:45

İlişkileri evlilik yolunda ilerleyen çiftten Kaan Tangöze, yeni yılı karşılamak için gittikleri Münih dönüşü sevgilisi Kıvılcım Ural'ı İstanbul'da ailesiyle tanıştırdı. Tangöze Ailesi'nin 'Prensesimiz' diye hitap ettikleri Ural'ı gelin olarak kabul ettikleri öğrenilirken, genç şarkıcının bir süredir üzerinde çalıştığı albümünü bitirmeden dünya evine girmek istemediği öğrenildi.Daha önce Ural'ın gazetecilere "Evlenmeye karar verdik, ancak detayları Kaan olmadan paylaşamam." şeklinde yaptığı açıklamanın ardından eski eşi Seçkin Piriler ise "Kıvılcım kendi kendine gelin güvey oluyor. Boşa hayal kuruyor. Kaan bana söz verdi. Onunla evlenmeyecek" demişti.Kaynak:sabah.com.tr