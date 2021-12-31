Kaan Tangöze: "Öyle bir planımız yok!"

İzmir'de bir mekanda konser verecek olan Kaan Tangöze, yeni yılı sahnede karşılayacağını belirtirken, "Kıvılcım Hanım'a sürpriz yapıp sahneye alacak mısınız?” sorusunu yanıtladı.48 yaşındaki sanatçı, “Hayır sahneye almayacağım. Biz Duman olarak sahnede olacağız. Öyle bir planımız yok” şeklinde konuştu.