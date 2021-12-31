İzmir'de bir mekanda konser verecek olan Kaan Tangöze, yeni yılı sahnede karşılayacağını belirtirken, "Kıvılcım Hanım'a sürpriz yapıp sahneye alacak mısınız?” sorusunu yanıtladı.
"DUMAN OLARAK SAHNEDE OLACAĞIZ"
48 yaşındaki sanatçı, “Hayır sahneye almayacağım. Biz Duman olarak sahnede olacağız. Öyle bir planımız yok” şeklinde konuştu.
Kaan Tangöze: "Öyle bir planımız yok!"
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Kıvılcım Ural’la birlikte İzmir'e gitmeden önce İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
31.12.2021 16:49 Magazin