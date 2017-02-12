Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi mi?

Magazin - 13 Şubat 2017 08:00

Medyatik âşıklar Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze birlikteliğinde sürpriz gelişme! Kaan Tangöze’nin Seçkin Piriler’le evli olduğu sürede ünlü rockçıyla aşk yaşayan ve bu yüzden eleştiri yağmuruna tutulan Ural, tek başına Cihangir’de ortaya çıktı.Romantik bir çift değilizSorulara dobra bir şekilde yanıt veren Ural, evlilik için yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Daha önce dünyaevine gireceklerini söyleyen şarkıcı, merak edilen konu için "Biz evlensek nereden bileceksiniz, belki de evlendik" dedi. Ural, rockçı sevgilisiyle düet yapacak kadar da romantik bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.Kaynak:aksam.com.tr