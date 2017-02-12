Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi mi?
Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural’dan sürpriz evlilik çıkışı... Şarkıcı, 'Evlilik ne zaman?' sorusuna 'Belki de evlendik' diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.
Magazin - 13 Şubat 2017 08:00
Medyatik âşıklar Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze birlikteliğinde sürpriz gelişme! Kaan Tangöze’nin Seçkin Piriler’le evli olduğu sürede ünlü rockçıyla aşk yaşayan ve bu yüzden eleştiri yağmuruna tutulan Ural, tek başına Cihangir’de ortaya çıktı.
Romantik bir çift değiliz
Sorulara dobra bir şekilde yanıt veren Ural, evlilik için yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Daha önce dünyaevine gireceklerini söyleyen şarkıcı, merak edilen konu için "Biz evlensek nereden bileceksiniz, belki de evlendik" dedi. Ural, rockçı sevgilisiyle düet yapacak kadar da romantik bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.
Kaynak:aksam.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.