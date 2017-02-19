Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze manken Seçkin Piriler ile Mart 2010’da nikah masasına oturmuştu. Oğulları Hakan Eylül 2010’da, Volkan ise Temmuz 2014’te doğmuştu.
Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural ile yasak ilişkisi ortaya çıkınca, Seçkin Piriler Mart 2016’da boşanmıştı.
SEÇKİN'İN EVİNDEN ÇIKMIYOR
Kıvılcım Ural evleneceklerini söyleyedursun, Kaan Tangöze neredeyse eski eşinin evinden çıkmaz oldu.
Hemen her gün gizli saklı Seçkin Piriler’i ve oğullarını görmeye gidiyor
Seçkin Piriler bir TV programında şöyle konuşmuştu: Kaan'in annesi bana !Üzülme oğlum sana dönecek' diyor. Ben de onun kokusunu çok özlüyorum.
Kaynak:posta.com.tr
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler gizli saklı görüşüyor
Kaan Tangöze'nin gizli saklı eski eşi Seçkin Piriler ile görüştüğü ortaya çıktı.Dedikodu - 19 Şubat 2017 13:00
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