Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze yedi yıllık evliliğin ardından Mart 2016’da boşanmıştı. Çünkü Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Kaan Tangöze boşanırken Ortaköy’de birlikte oturdukları evi ve Bodrum’da yeni aldıkları villayı Seçkin Piriler’e bırakmıştı. Kaan Tangöze eski eşine büyük bir jest yapmış. “Yazlığı istediğin gibi döşe. Parasını ben vereceğim” demiş. Seçkin Piriler evinin dekorasyonu için Bodrum'a gitti.
TÜM GÖZLER ÜZERİNDE
Seçkin Piriler öcenki gün Bodrum, Magi Beach’te oğlu Volkan ile birlikteydi. Yanlarında yediği içtiği ayrı gitmeyen sıkı dostu Meral Kaplan ve kızı Ela vardı. Plajda tüm gözler Seçkin Piriler’in üzerindeydi.
Kaynak: posta.com.tr
Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler'e büyük jest!
Mart 2016’da boşanan Seçkin Piriler'e boşandığı Kaan Tangöze'den büyük bir jest geldi.Magazin - 15 Temmuz 2017 09:30
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