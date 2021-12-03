Kaan Urgancıoğlu muhabirlerle tartıştı: "Alkol aldım..."

Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Bir mekanda menajerleriyle geç saate kadar oturan oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen magazin muhabirlerinin röportaj isteğini geri çevirdi: "Arkadaşlar geccenin bu saatinde sizinle konuşmayacağım. Alkol kullandım. Yanımdaki hanımlar menajerlerim."Fakat muhabirler soru sormaya devam edince Urgancıoğlu sinirlendi ve "Bana soru soracaksanız, sabah sorarsınız. Bu saatte soramazsınız." diyerek tepki gösterdi. Gazetecilerden, "Biz gecce çalışıyoruz. İşimiz sanatçıları gördüğümüzde soru sormak." diye cevap gelince, ünlü oyuncu iyice gerildi.Urgancıoğlu, "Geccenin bu saatinde benimle röportaj yapmayı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Kendisini çekmeye devam eden kameralara müdahale eden oyuncu, "Kapatın kameraların ışıklarını" dedi. Urgancıoğlu ardından, geccenin karanlığında gözlerden kayboldu.