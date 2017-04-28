Kaan Urgancıoğlu'ndan müstakbel kayınvalidesine sürpriz

Sevgilisi Zeynep Oymak’la birlikte Bebek’te görüntülenen Kaan Urgancıoğlu, müstakbel kayınvalidesine doğum günü sürprizi yaptı.

Magazin - 29 Nisan 2017 05:00
Kaan Urgancıoğlu'ndan müstakbel kayınvalidesine sürpriz
Star TV'de ekrana gelen "Kara Sevda" dizisinde Emir karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Zeynep Oymak'la birlikte Bebek'te görüntülendi.

Oymak'ın anne ve babasıyla birlikte Bebek Kahve'de buluşan Urgancıoğlu, müstakbel kayınvalidesine doğum günü sürprizi yaptı.

Kaan Urgancıoğlu, sevgilisinin annesinin doğum gününü kutladı.

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Kaynak: sozcu.com.tr
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