Kaan Yıldırım ile Tuğçe Açıkgöz aşk mı yaşıyor?

2020'nin sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım'ın nikah masasına oturması beklenirken ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açarken, Kaan Yıldırım'ın da son olarak 'Börü 2039' dizisinde rol alan Tuğçe Açıkgöz ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Açıkgöz'ün yakın çevresi ise bu söylentileri doğruladı. İkilinin, dostluklarının da eskiye dayalı olduğu öğrenildi.Tuğçe Açıkgöz'ün soyadının ünlü şarkıcı ile aynı olması da sosyal medyada gündem oldu. Soyadı benzerliğini gören kullanıcılar, "Kaan, 'Açıkgöz' seviyor." şeklinde yorumlar yaptı.