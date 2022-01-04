2020'nin sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım'ın nikah masasına oturması beklenirken ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açarken, Kaan Yıldırım'ın da son olarak 'Börü 2039' dizisinde rol alan Tuğçe Açıkgöz ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Açıkgöz'ün yakın çevresi ise bu söylentileri doğruladı. İkilinin, dostluklarının da eskiye dayalı olduğu öğrenildi.
SOYADI DETAYI
Tuğçe Açıkgöz'ün soyadının ünlü şarkıcı ile aynı olması da sosyal medyada gündem oldu. Soyadı benzerliğini gören kullanıcılar, "Kaan, 'Açıkgöz' seviyor." şeklinde yorumlar yaptı.
Kaan Yıldırım ile Tuğçe Açıkgöz aşk mı yaşıyor?
Geçtiğimiz yıl Hadise'den sürpriz bir şekilde ayrılan Kaan Yıldırım'ın oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çiftin yakın çevresi iddiaları doğruladı. İşte detaylar...
04.01.2022 16:09 Magazin