Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü...

Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, evlenmeleri beklenirken; sürpriz şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından soluğu Çeşme'de alan Kaan Yıldırım'ın (34), dün Çağla Şıkel (42) ile yakınlaştığı iddiası ortaya atıldı.Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlenen ikilinin, daha önce de Alaçatı'da bir mekanda bir araya gelmesi, aşk söylentilerine neden oldu.Bomba aşk iddiasının ardından sessizliklerini koruyan çift, ilk kez yan yana görüntülendi. Magazin D'nin haberine göre; Şıkel ile Yıldırım, Çeşme'de bir mekanda sohbet ederken objektiflere yansıdı.işte o görüntüler: