Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve "hayatında başka kadınlar var" demişti. O kadınlar arasında Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti. Reza Zarrab'la buluşmak için Miami'ye gittiği iddia edilen Hadise çıkan haberlere sert çıktı.İddiaları kesin bir dille yalanlayan şarkıcı, “Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.Hadise'nin bu mesajını Kaan Yıldırım da kendi sayfasında paylaşarak sevgilisine destek oldu.