Kaan Yıldırım'dan örnek karar!

Daha önce Doğu’daki okulların eksiklerini gidermek için ‘Toz Tebeşir’ kampanyasını başlatan Kaan Yıldırım, şimdi de şiddet mağduru kadınlara destek sağlamak için örnek bir karar aldı.

19.08.2020 12:18 Magazin

Kaan Yıldırım'dan örnek karar! Hadise ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor. Oyuncu daha önce Doğu’daki okulların eksiklerini gidermek için ‘Toz Tebeşir’ kampanyasını başlatmıştı. Şimdi de şiddet mağduru kadınlara destek olmak için kolları sıvadı.

Hadise'den Kaan Yıldırım'a: Bir sen, bir ben, bir de 'Benek'

Hadise'den Kaan Yıldırım'a: Bir sen, bir ben, bir de 'Benek'



Kaan Yıldırım ortaklarından olduğu ProCare Maske’nin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlama kararı aldı.

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Kaan Yıldırım, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyorum. Son aylarda kadına şiddetin maalesef tırmanışa geçtiğini görüyorum. Bu sebeple Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek olmak istedim. Kadınların özgür ve eşit koşullarda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığından uzak ve erkek şiddetiyle karşılaşmadan bir hayat sürmesinin önemini her gün biraz daha iyi anlıyoruz. ProCare Maske’nin satışlarından elde edeceğimiz gelirin bir kısmıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek vereceğiz."

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