Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu...

Hadise’den haziran ayında ayrılan Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşinin sonuna doğru yöneltilen soru, oyuncunun keyfini kaçırdı.Genç bir öğrenci, Yıldırım’a “Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?” diye sordu.Oyuncu söyleşiyi noktalayarak sahneden indi.İşte o görüntüler: