Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşan Hadise aşka geldi

Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, bir süre önce ilk kez birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. 34 yaşındaki Hadise, oyuncu sevgilisi ile yeni bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Şarkıcı altına aşk dolu şu sözleri yazdı:"Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..."İşte o kare: