'Kabuktaki Hayalet'

90'lı yılların kült anime serilerden olan filmin animasyon olarak hazırlanan hali yine çok konuşulacak!

Sinema - 07 Şubat 2017 18:11
'Kabuktaki Hayalet'
1995 tarihli çığır açan klasiklerden 'Kabuktaki Hayalet', bilimkurgu sinemasının en önemli filmlerinden biriydi. Merak ve endişeyle beklenen yeniden çekilenin yönetmenlik koltuğu Rupert Sanders’a teslim edildi. Başrole Scarlett Johansson’ın seçimiyle şimdiden hayranları rahatsız etmişe benzeyen ‘Kabuktaki Hayalet’in yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olacak!

Hollywood'un sevilen yıldızı Scarlett Johansson son yıllarda bir hayli meşgul. Yenilmezler'in Kara Dul'u olarak hem ekip filmlerinde hem de Kaptan Amerika: Kış Savaşı gibi spin-off filmlerde boy gösteren güzel yıldız bir yandan da kariyerine bağımsız yapımları da ekliyor. Başrol olarak Uzak Doğulu bir oyuncu yerine güzel yıldızın seçilmesiyle bir hayli tartışma yaratan Kabuktaki Hayalet filminden yepyeni Super Bowl spotu geldi.

İnsan-cyborg Major Motoko Kusanagi ve onun yönettiği Section 9 ekibinin maceralarını konu alan ve büyük sırların açığa çıkacağı yapım 31 Mart 2017 tarihinde ülkemizde vizyona girecek.

90’lı yılların kült anime serilerinden, ardından da animasyon olarak filme çekilen Ghost in the Shell'in beyazperde uyarlaması olan yapımın yönetmen koltuğunda Pamuk Prenses ve Avcı ile klasik Grimm Masalını, günümüz eğilimlerine göre revize eden genç yönetmen Rupert Sanders oturuyor. Filmin kadrosunda Michael Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Pilou Asbæk, Rila Fukushima ve Takeshi Kitano gibi önemli isimler yer alıyor.
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