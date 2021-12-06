'Kaderimin Oyunu' 1 milyon izlenmeyi geçti!

Yapımını NGM Medya yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı Star’ın yeni dizisi “Kaderimin Oyunu” ilk bölümü ile ses getirdi.Özellikle sosyal medya büyük yankı bulan dizinin ilk bölümü sadece 2 günde 1 milyon izlenmeyi geçerken yeni bölüm tanıtımı ise yayınlanır yayınlanmaz trend videolar listesine 4 numaradan giriş yaptı.Nefeslerin 2. Bölüm için tutulduğu dizide nelerin yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile “Kaderimin Oyunu” her Cuma akşamı Star’da.