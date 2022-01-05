Dizi setlerinden peş peşe korona haberleri gelmeye devam ediyor. Bir çok dizinin çekimleri durmuş durumdayken bir kötü haber de 'Kaderimin Oyunu'ndan geldi.
Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel’in koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 'Kaderimin Oyunu'nun Asiye’si evinde karantinaya girdi. Karayel karantinası biter bitmez yeniden sete dönecek.
'Kaderimin Oyunu' setinde korona paniği!
Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın başrollerinde yer aldığı 'Kaderimin Oyunu'ndan da korona haberleri gelmeye başladı. Dizide Asiye'yi canlandıran Öykü Karayel'in koronavirüse yakalandığı ve evinde karantinaya girdiği öğrenildi.
05.01.2022 14:31 Dizi Galeri