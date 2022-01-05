'Kaderimin Oyunu' setinde korona paniği!

Dizi setlerinden peş peşe korona haberleri gelmeye devam ediyor. Bir çok dizinin çekimleri durmuş durumdayken bir kötü haber de 'Kaderimin Oyunu'ndan geldi.Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel’in koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 'Kaderimin Oyunu'nun Asiye’si evinde karantinaya girdi. Karayel karantinası biter bitmez yeniden sete dönecek.