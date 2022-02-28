'Kaderimin Oyunu'na sürpriz oyuncu...

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde ise; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alıyor.Her bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen ‘Kaderimin Oyunu’, 11. bölümden itibaren oyuncu kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, Esengül Aypekdahil oldu. Aypek, ‘Zuhal’ karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.‘Kaderimin Oyunu’, her cumasaat 20:00’de Star’da.