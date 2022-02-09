'Kaderimin Oyunu'na Zeybek sahneleri damga vuracak!

Kaderimin Oyunu’nun yeni bölüm tanıtımı, yayınlanır yayınlanmaz yeni bölüme dair merakı arttırdı. Sosyal medyada da ses getiren tanıtımda, Akın Akınözü’nün zeybek sahneleri beğeni dolu yorumlar aldı. Gerçeklerin ortaya çıkması sadece an meselesi iken Helin’nin intihar girişimi ve Cemal’in hastanelik olmasına neden olan gelişmeler için şimdiden nefesler tutuldu.Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.‘Kaderimin Oyunu’ nefes kesen hikayesi ile her Cuma saat 20.00’de Star’da.