Kaderimin Oyunu'nda Öykü Karayel ağlatacak!

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen Kaderimin Oyunu, seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımı büyükmerak uyandırdı.Sosyal medyada da çok konuşulan tanıtımda; Asiye, görünmez kazaya kurban giden oğlu için göz yaşlarına boğulacak.Nergis’in Cemal’e baba diyerek sarılması şok etkisi yaratırken, buna şahit olan Mahir ve Helin’in ne yapacağı büyük merak konusu. Öte yandan arabanın çarptığı Uğur’un durum ise kritiktir.Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.