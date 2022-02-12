'Kaderimin Oyunu'ndan ses getiren yeni tanıtım!

Heyecan yaratan yeni bölüm tanıtımı sosyal medyada beğeni dolu yorumlar alırken çok kısa sürede yine yüksek izlenme rakamlarına erişti. Tüm parçaları birleştiren Nedret, Cemal’in köşkten atılmasına mı sebeb olacak? Asiye’nin Cemal’in eski eşi olduğunun ortaya çıkmasının sonuçları evdekileri nasıl etkileyecek?Sürpriz gelişmeler ve çok daha fazlası 18 Şubat Cuma akşamı Star’da.