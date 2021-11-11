İzleyici ile buluşmak için gün sayan Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’nun afişi yayınlandı. Çekimleri Amasya’da başlayan ve İstanbul’da devam edecek olan “Kaderimin Oyunu”, afişiyle de büyük merak uyandırdı. Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı dizi, yakında başlıyor.Yapımını NGM Medyanın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.‘Kaderimin Oyunu’ nefes kesen hikayesi ile yakında Star’da.