İzleyici ile buluşmak için gün sayan Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’nun afişi yayınlandı. Çekimleri Amasya’da başlayan ve İstanbul’da devam edecek olan “Kaderimin Oyunu”, afişiyle de büyük merak uyandırdı. Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı dizi, yakında başlıyor.
Yapımını NGM Medyanın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.
‘Kaderimin Oyunu’ nefes kesen hikayesi ile yakında Star’da.
"Kaderimin Oyunu"nun afişi yayınlandı!
Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’’nun merakla beklenen afişi yayınlandı. Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında ekrana gelecek olan dizinin afişi büyük merak uyandırdı.
11.11.2021 18:01 Dizi Galeri