"Kaderimin Oyunu"nun ilk tanıtımı yayınlandı!

Çekimleri Amasya’da başlayan ve İstanbul’da devam edecek olan “Kaderimin Oyunu”, ilk tanıtımıyla büyük merak uyandırdı.Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı dizinin ilk tanıtımı sosyal medyada da ses getirdi.Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi derinden etkileyecek olan ‘Kaderimin Oyunu’’, çok yakında Star’da…