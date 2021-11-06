Çekimleri Amasya’da başlayan ve İstanbul’da devam edecek olan “Kaderimin Oyunu”, ilk tanıtımıyla büyük merak uyandırdı.
Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı dizinin ilk tanıtımı sosyal medyada da ses getirdi.
Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi derinden etkileyecek olan ‘Kaderimin Oyunu’’, çok yakında Star’da…
Kaderimin Oyunu - Tanıtım
"Kaderimin Oyunu"nun ilk tanıtımı yayınlandı!
Star’ın yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’’nun merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında ekrana gelecek olan dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ses getirdi.
06.11.2021 17:13 Dizi Galeri