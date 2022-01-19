Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı, senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan tanıtımı büyük heyecan yarattı. Köşkte Asiye ile Cemal arasında gerilim artarken eve gelen sürpriz isim ise tüm dengeleri değiştirecektir.
Kaderimin Oyunu 5. Bölüm 3. Fragman:
‘Kaderimin Oyunu’, nefes nefese izlenecek 5. Bölümü ile 21 Ocak Cuma akşamı ekrana geri dönüyor.
"Kaderimin Oyunu"nun yeni fragmanı heyecan yarattı!
Yapımını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM Medya imzalı ‘Kaderimin Oyunu’ yeni bölüm için geri sayım başladı. Dizinin 5. Bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz 1 milyon izlenmeyi geçti.
19.01.2022 16:49 Dizi Galeri