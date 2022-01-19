"Kaderimin Oyunu"nun yeni fragmanı heyecan yarattı!

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı, senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin yayınlanan tanıtımı büyük heyecan yarattı. Köşkte Asiye ile Cemal arasında gerilim artarken eve gelen sürpriz isim ise tüm dengeleri değiştirecektir.Kaderimin Oyunu 5. Bölüm 3. Fragman:‘Kaderimin Oyunu’, nefes nefese izlenecek 5. Bölümü ile 21 Ocak Cuma akşamı ekrana geri dönüyor.