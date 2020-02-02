'Kadın' dizisine sürpriz konuk!

Kadın dizisi salı akşamı yayınlanacak olan 81. bölümüyle ekranlara veda edecek. Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı Kadın'ın 3. sezon süren ekran yolculuğu son bulacak. Kadın dizisinin final bölümüne genç yıldız Toprak Can Adıgüzel konuk oluyor. Dizide Şirin’in (Seray Kaya) akıl hastanesindeki sevgilisi İsmail karakterine hayat verecek olan Toprak Can Adıgüzel bu sezon iki ayrı tiyatro oyununda birden rol alıyor.